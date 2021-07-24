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В Греции вынесли приговор 34 гражданам РФ, замешанным в перевозке нелегалов

Георгий Самсонов
Подсудимый

Подсудимый

© URA.RU/TASS

Суд в Греции вынес обвинительные приговоры 34 россиянам, причастным к нелегальной перевозке мигрантов.

Еще семь аналогичных дел находятся на рассмотрении, сообщила в эфире телеканала «Россия-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на данный момент известно о 41 подобном случае. По ее словам, посольство РФ в Греции следит за ситуацией.

Захарова объяснила, что многие россияне, решившие отправиться на заработки в Грецию, угодили в ловушку, так как Афины «объявили войну всем тем, кто занимается нелегальной переброской мигрантов». В аналогичные ситуации попадают не только россияне, но и украинцы, добавила она.

«Предвзятость на государственном уровне или в плане действий правоохранительных органов, судебной власти — об этом тоже говорить нельзя, потому что мы находимся в плотном контакте и с министерством иностранных дел Греции, и с министерством юстиции, и с другими правоохранительными органами», — цитирует Захарову ТАСС.

Греческая тюрьма © AP/TASS

Греческая тюрьма © AP/TASS

Как писал ранее «Ридус», в сентябре прошлого года двоих российских моряков были приговорены в Греции к 300 годам колонии каждый. Их признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объяснил столь длительный срок наказания тем, что моряки получили от 7 до 12 лет заключения за каждого мигранта, обнаруженного на суднах. Он добавил, что граждане РФ Алексей Игумнов и Никита Шепталов отрицают свою вину.

В июле 2020 года греческий суд приговорил российских моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева к 253 годам лишения свободы.

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