На Украине намерены лишать гражданства обладателей российского паспорта

Гражданства Украины могут лишиться те, кто добровольно получил российский паспорт.

Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду.

Его инициаторами выступили три депутата: один из них внефракционный, а двое других представляют фракции «Голос» и «Европейская солидарность».

Изменения предполагается внести в закон «О гражданстве Украины», указывается в карточке к законопроекту на сайте парламента. Пояснительной записки к нему пока нет, отмечает «РИА Новости».

Напомним, указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР был подписан 24 апреля 2019 года.

Первые пункты приема документов для получения российского гражданства на Донбассе открылись 6 мая.

В Киеве считают, что такими действиями Москва нарушает международное право и несет угрозу суверенитету Украины. Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Кремлю на выдачу российских паспортов гражданам Украины, который станет «одновременно системным и ассиметричным». Однако он не стал раскрывать детали этих шагов.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила в мае 2019 года, что граждан Украины могут лишить социальных выплат за принятие российского гражданства по упрощенной процедуре.

