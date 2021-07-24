На водителя автобуса завели дело после смертельного ДТП на Кубани

В отношении водителя автобуса, устроившего на Кубани ДТП с двумя погибшими и десятками пострадавших, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 24 июля около 09:00 в дежурную часть ОМВД по Апшеронскому району поступило сообщение об аварии с участием рейсового автобуса.

ДТП произошло на 14 километре автодороги Нижегородская-Мезмай. По предварительным данным, водитель допустил съезд автобуса Hyundai с проезжей части, в результате чего он опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП 21 человек доставлены в медицинское учреждение для обследования, два человека погибли, несовершеннолетних нет», — сообщается на сайте ведомства.

Водителю вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Эта статья УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Предварительной причиной аварии называют отказ тормозной системы при прохождении поворота, сообщает «Интерфакс».

По данным прокуратуры края, водитель автобуса нигде не работал и занимался частным извозом.

Как писал ранее «Ридус», в поселке Сукко под Анапой водитель Toyota RAV4 выехал на тротуар и сбил шесть прохожих. Среди пострадавших — трое детей и трое взрослых. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.