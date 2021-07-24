Аномальные морозы зафиксированы на юге Африки

В центральной части Южно-Африканской Республики (ЮАР), где сейчас стоит зима, температура воздуха опустилась минувшей ночью до минимальной отметки за всю историю метеонаблюдений.

В городе Кимберли и прилегающих к нему районах мороз достигал минус 9,9 градуса.

Рекорды самой низкой температуры были побиты в 19 районах страны. Так холодно в этих местах не было никогда.

Например, в Йоханнесбурге столбики термометров опускались в ночь на 24 июля до минус семи градусов, а предыдущий рекорд холодов — минус 6,3 градуса — был зафиксирован в этом городе 19 июля 1995 года.

В различных регионах ЮАР впервые за многие годы выпал снег. Дети и подростки с восторгом восприняли эти сюрпризы погоды, поскольку раньше никогда не видели снегопада.

Как сообщает радиостанция SABC со ссылкой на метеослужбу ЮАР, из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги страны.

Отмечается, что нежданные морозы пришли на юг Африки из Антарктики, которая находится примерно в 4 тысячах километров от южной точки Африканского континента. Ожидается, что холода продержатся на территории ЮАР еще неделю.

По мнению завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова, значительное понижение температуры на юге Африки не должно становиться поводом для паники. Он объяснил это обычной погодной аномалией.

«Сейчас в Южном полушарии зима в разгаре, над Антарктидой холодно, моря антарктические покрыты морскими льдами, там довольно холодно. В определенных условиях, как и в Северном полушарии, случаются вторжения холодных антарктических масс», — пояснил Семенов в беседе с «Говорит Москва».

Климатолог напомнил, что подобные аномалии случались не только на юге Африки, но и в России. По его словам, бывали случаи, когда замерзало Азовское море. Поэтому говорить о серьезных климатических изменениях пока преждевременно, заключил он.