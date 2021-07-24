Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за юристов

В последнее время участились случаи, когда мошенники выдают себя за представителей известных юридических фирм и адвокатских контор.

Предлагая услуги гражданам, злоумышленники обманным путем получают от них денежные средства.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, Федеральная палата адвокатов России (ФПА) рекомендует не заключать договор скоропалительно, а сначала проверить официальный сайт фирмы и соответствие официальному домену электронного адреса лица, от которого поступило предложение юридических услуг.

Дело в том, что мошенники часто используют фишинговые веб-сайты, домены которых отличаются от официального домена адвокатской фирмы на одну букву или один символ.

Необходимо также иметь в виду, что сотрудники крупных компаний не используют личную почту для переписки с клиентами, она ведется через корпоративную почту.

Адвокаты рекомендуют не заключать договор скоропалительно © pexels.com

Поэтому в ФПА советуют напрямую обращаться в компанию и проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести деньги. Не нужно забывать, что сотрудники юридических фирм не просят своих клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций, отмечается на сайте ведомства.

О всех случаях мошенничества следует обязательно сообщать в правоохранительные органы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество, а также за интернет-мошенничество. Сейчас за подобные деяния суды назначают до пяти лет лишения свободы. Володин считает, что этого недостаточно.