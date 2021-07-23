Собянин назвал число пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19

Количество москвичей пенсионного возраста, прошедших вакцинацию от коронавируса, достигло миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, они хорошо перенесли вакцину, негативных последствий ни у кого из них не наблюдается.

В эфире телеканала «Россия-1» градоначальник отметил, что сейчас пожилые москвичи стали реже заражаться COVID-19.

«Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность», — цитирует его ФАН.

Между тем мэр посоветовал горожанам «не успокаиваться» в период стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, поскольку «эта зараза никуда не ушла».

Коронавирусный стационар © Агентство «Москва»

Он также сообщил, что 80% всех летальных исходов в Москве, вызванных COVID-19, приходится на пожилых. В связи с этим Собянин призвал вакцинироваться пенсионеров, которые еще этого не сделали.

По состоянию на 20 июля, в столице привились от COVID-19 более 4 млн горожан, из них свыше 2,2 млн прошли полный курс вакцинации.

Ранее Собянин заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. По его словам, город прошел пик заболеваемости COVID-19.

За минувшие сутки в столице зарегистрировано 3425 новых случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.