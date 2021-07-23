Собянин назвал число пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19
- 23 июля 2021, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сергей Собянин
Количество москвичей пенсионного возраста, прошедших вакцинацию от коронавируса, достигло миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, они хорошо перенесли вакцину, негативных последствий ни у кого из них не наблюдается.
В эфире телеканала «Россия-1» градоначальник отметил, что сейчас пожилые москвичи стали реже заражаться COVID-19.
«Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность», — цитирует его ФАН.
Между тем мэр посоветовал горожанам «не успокаиваться» в период стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, поскольку «эта зараза никуда не ушла».
Он также сообщил, что 80% всех летальных исходов в Москве, вызванных COVID-19, приходится на пожилых. В связи с этим Собянин призвал вакцинироваться пенсионеров, которые еще этого не сделали.
По состоянию на 20 июля, в столице привились от COVID-19 более 4 млн горожан, из них свыше 2,2 млн прошли полный курс вакцинации.
Ранее Собянин заявил, что число случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. По его словам, город прошел пик заболеваемости COVID-19.
За минувшие сутки в столице зарегистрировано 3425 новых случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.
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