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В Астраханской области решили ввести ограничения для туристов

Георгий Самсонов
Астрахань.

Астрахань.

© ТАСС / Дмитрий Рогулин

С понедельника, 26 июля, в Астраханской области будут введены требования к приезжающим.

Такое решение принял штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса во главе с губернатором региона Игорем Бабушкиным.

«С 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или по предъявлении отрицательного ПЦР-теста», — сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что вводимые ограничения связаны с осложнившейся эпидемической ситуацией в регионе, где за минувшие сутки был обновлен максимум по числу случаев заражения COVID-19, которое достигло 280.

Власти Астраханской области также решили закрыть торговые центры (кроме продовольственных отделов), крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Ресторанам и кафе разрешено работать только на верандах на свежем воздухе или навынос.

Игорь Бабушкин © astrobl.ru

Игорь Бабушкин. © astrobl.ru

Ранее сообщалось, что курортный сезон в Крыму может завершиться досрочно. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусу в регионе может вынудить власти принять такое решение.

Как писал «Ридус», в Севастополе ужесточены правила заселения в гостиницы и отели. Отдыхающим необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител.

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