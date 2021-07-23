ВЦИОМ: более 70% россиян отрицательно относятся к однополым бракам

Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к заключению однополых браков. Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 10 июля.

Социологи отмечают, что в 2005 году однополые браки не одобряли 59% граждан РФ, а в 2015-м — 80%. Чаще других против гомосексуальных семей выступают люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Респонденты от 18 до 24 лет, как правило, согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%). Полностью поддерживают это право 5% россиян, еще 7% скорее согласны с подобной позицией.

В то же время 31% респондентов считают, что сексуальная ориентация — личное дело каждого. А каждый четвертый россиянин (23%) придерживается позиции, что гомосексуалисты и лесбиянки — больные люди. 11% воспринимают представителей сексуальных меньшинств как опасных людей.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

