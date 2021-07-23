Лавров: Россия не собирается принимать ультиматумы Запада

Западные государства зачастую вводят всевозможные санкции против тех стран, которые не согласны с их курсом. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Запад не хочет договариваться на основе принципов равноправия, на основе поиска баланса интересов, он уходит даже от упоминания самого термина «международное право» и изобрел свой термин «миропорядок, основанный на правилах», — заявил Лавров в ходе вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы» на площадке «Единой России».

По словам министра, правила Запада формируются ситуационно, а затем «предъявляются всем в качестве универсальных норм».

«Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций», — пояснил Лавров.

Тем не менее, отметил глава МИДа, Россия намерена и дальше проводить самостоятельную внешнюю политику.

«Мы не будем принимать внешние угрозы и ультиматумы. Будем укреплять суверенитет, не будем скатываться ни к изоляции, ни к конфронтации. Мы не допустим вовлечения России в гонку вооружений. У нас уже есть все, чтобы себя защитить», — сказал Сергей Лавров.

При этом, по его словам, РФ не откажется от сотрудничества с международным сообществом. Россия, заверил Лавров, «не снимает с себя обязательств по приглашению на выборы международных наблюдателей» из ОБСЕ, межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ и ШОС.