Мурашко рассказал обществу «Знание», почему люди болеют после вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил в интервью обществу «Знание», почему некоторые люди заболевают коронавирусом после вакцинации.

По его словам, организму нужно время для формирования иммунитета. Министр призвал россиян беречь себя в данный период.



42 дня — это окно, необходимое для формирования иммунитета. Нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период — так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе, — сказал Мурашко.

Повторно привиться рекомендуется через шесть месяцев после первого введения препарата, отметил глава Минздрава.

«Мы имеем большой объем наблюдений и видим, что полугодовой период достаточен, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода — эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации», — сказал Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что вакцинация — единственный правильный путь профилактики заболевания. На сегодняшний день в России доступны четыре вакцины, они бесплатны для населения, хотя производство одной двухкомпонентной вакцины обходится примерно в 800 рублей.