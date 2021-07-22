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По делу о смерти замминистра культуры Москвы арестован судмедэксперт

Георгий Самсонов
Наручники.

Наручники.

© ТАСС / Михаил Метцель

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте севастопольского судмедэксперта Александра Пенцакова, проводившего вскрытие заместителя главы Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который был найден мертвым в Крыму в апреле 2020 года.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Она отметила, что судмедэксперту вменяются служебный подлог и халатность.

По мнению адвоката Александра Шевчука, Следственный комитет не представил «ни одного доказательства тех оснований, которые они положили в основу ходатайства для избрания специалисту столь строгой меры пресечения».

Шевчук заявил, что следствие основывает свое обвинение на том, что Пенцаков допустил недочеты в первоначальной экспертизе и привел к «затягиванию сроков расследования», сообщает «РЕН ТВ».

Пенцаков, проводивший вскрытие Ошарина, установил, что тот покончил с собой, однако следствие считает это заключение неверным.

Леонид Ошарин © facebook.com

Леонид Ошарин. © facebook.com

Напомним, пропавший в конце марта 2020 года 47-летний замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин был найден мертвым в одной из квартир Ялты 22 апреля того же года.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что на теле погибшего, кроме порезов вен, было найдено ножевое ранение.

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