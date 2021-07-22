Названы преимущества дистанционного образования

Заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО доктор педагогических наук Евгений Ямбург назвал преимущества дистанционного образования.

«Никто не собирается подменять учителей, но в онлайн-обучении выявились свои плюсы: индивидуальная работа в чатах со школьниками позволила учителям лучше подтянуть ребят по тем предметам, которые необходимы при поступлении в вузы, а ученики-интроверты смогли раскрыться, поскольку ранее стеснялись отвечать перед классом», — заявил Ямбург.

При этом в вопросе онлайн-обучения «важно быть гибким и понимать, что условия в стране могут быть разными», отметил эксперт.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что введение в России дистанционного образования — вынужденная мера, которая была принята в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Подчеркну, что в период вынужденного домашнего обучения наши учителя во многом совершили подвиг, не оставляя своих учеников. Этот учебный год мы начали в очном режиме, и те, кто говорил, что дистанционные технологии навсегда, ошиблись: как только позволила ситуация, мы перешли в очный режим. И очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме, — обратил внимание Кравцов.

«Я со всей страной переживал введение дистанционного образования. У нас был вариант наглухо заколотить школы и уйти в карантин, прервать учебный процесс. Хочу сказать спасибо Сергею Кравцову за то, что мы не прервали учебный процесс», — добавил многодетный отец Салауддин Исламов.