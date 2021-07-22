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Российские ученые изучат психологию интернет-пользователей

Эдуард Футурье

© pixabay.com

На базе Российского технологического университета — МИРЭА (РТУ МИРЭА) проведут уникальные исследования, которые касаются поведения человека в цифровом пространстве. Учёные выяснят, как интернет-пользователи реагируют на разные виды контента, а еще узнают, можно ли по «цифровому следу определить психологические черты личности».

Результаты таких исследований в области киберпсихологии и прикладного анализа больших данных лягут в основу научных публикаций в международных изданиях. Системный подход к изучению онлайн-активности позволит выявлять талантливых абитуриентов на базе цифрового следа и предоставлять им возможности для развития, а также на раннем этапе устанавливать пользователей, склонных к деструктивному поведению, — указано в пресс-релизе.

Отдельным направлением исследовательской работы станет построение математических гипотез поведения в киберсреде на основе реальных кейсов активности пользователей в соцсетях.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между РТУ МИРЭА и Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды (ЦИСМ).

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