Володин рассказал подробности о жалобе России в ЕСПЧ на Украину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал подробности о жалобе России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Украину.

Как писал Ridus.ru, Россия призывала суд тщательно расследовать случаи, когда украинскими властями грубо нарушались права человека. Володин отметил, что речь идет о 10 эпизодах:

гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

подавление свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года из-за незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий;

отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Эти вопросы уже звучали, но сформулированы юридически впервые. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил. Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей, — заявил Вячеслав Володин.

Политик обратил внимание что Европейский суд по правам человека достаточно политизирован, поэтому ему будет непросто провести объективное расследование действий официального Киева.

«Но для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», — заключил Володин.

