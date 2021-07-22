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Володин рассказал подробности о жалобе России в ЕСПЧ на Украину

Эдуард Футурье

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал подробности о жалобе России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Украину.

Как писал Ridus.ru, Россия призывала суд тщательно расследовать случаи, когда украинскими властями грубо нарушались права человека. Володин отметил, что речь идет о 10 эпизодах:

  • гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
  • подавление свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ и журналистов;
  • дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
  • дискриминация российского бизнеса;
  • гибель людей и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;
  • лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
  • блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;
  • нападения на дипломатические представительства России;
  • крушение самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года из-за незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий;
  • отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Эти вопросы уже звучали, но сформулированы юридически впервые. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил. Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей, заявил Вячеслав Володин.

Политик обратил внимание что Европейский суд по правам человека достаточно политизирован, поэтому ему будет непросто провести объективное расследование действий официального Киева.

«Но для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», — заключил Володин.

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