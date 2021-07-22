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В России появился единый оператор газификации в регионах

Эдуард Футурье

Газпром. © visualhunt.com

В России определили единого оператора газификации в регионах России. Им стала компания «Газпром газификация», сообщил заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

«Нами создана компания, зарегистрирована уже, называется „Газпром газификация“. И вчера по решению правительства эта компания стала официальным единым оператором газификации в России», — заявил Пахомовский.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что новая компания будет полностью отвечать «за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и техприсоединение». Это, по его словам, «должно снять излишнюю нагрузку с муниципалитетов и регионов, а также упростить процедуру подключения к газу частных домовладений».

Ранее в ходе визита в Алтайский край Андрей Турчак подчеркнул, что программа социальной газификации, инициированная депутатами «Единой России», позволит подключить к газу до конца 2022 года порядка 4 миллиона домовладений.

11 июня президент России Владимир Путин подписал внесенный «Единой Россией» закон о бесплатной газификации частных домов россиян. Источником финансирования подключения домовладений к газу станут прежде всего «средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями»

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