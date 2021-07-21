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Более 45 тысяч кандидатов выдвинуто на предстоящие выборы всех уровней

Эдуард Футурье
Председатель ЦИК Элла Памфилова.

Председатель ЦИК Элла Памфилова.

© Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На предстоящие в сентябре выборы всех уровней уже выдвинуто более 45 тысяч кандидатов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Запланировано 4407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5696 кандидатов в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова.

По ее словам, на выборы в Госдуму Центризбиркомом были заверены списки 15 политических партий. По федеральному округу в думской избирательной гонке будут участвовать 4183 кандидата, по одномандатным округам — 1623, передает ТАСС.

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