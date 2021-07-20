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Песков: Путин доволен работой Михаила Дегтярева в Хабаровском крае

Эдуард Футурье

© Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу Михаила Дегтярева на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Работы там много, и, конечно, Дегтярев прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона», — отметил Песков.

Он добавил, что федеральный центр «достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются со стороны администрации Хабаровского края», передает ТАСС.

Напомним, 20 июля — годовщина пребывания Михаила Дегтярева в должности руководителя Хабаровского края.

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