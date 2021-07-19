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Суд отправил в СИЗО студентку, сбившую детей на западе Москвы

Георгий Самсонов
Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево

Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево

© Пресс-служба суда / Агентство «Москва»

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство МВД и арестовал 18-летнюю Валерию Башкирову, совершившую наезд на детей на пешеходном переходе на западе Москвы.

Согласно постановлению суда, студентка будет находиться в СИЗО до 16 сентября.

Ранее ей была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако в прокуратуре посчитали такое решение слишком мягким.

Полиция отказалась передавать ее дело в СКР и ужесточила обвинение после смерти двух пострадавших детей в больнице.

Теперь студентке вменяется статья о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, днем 16 июля на улице Авиаторов на западе Москвы управлявшая «Маздой» Башкирова сбила детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. В результате 5-летний мальчик, получивший перелом основания черепа, умер в больнице в ночь на 17 июля, а в субботу вечером стало известно о смерти второго ребенка — 4-летнего мальчика, у которого был перелом голени, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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