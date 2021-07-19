Путин: важные для россиян сферы требуют «мощной позитивной динамики»

Все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой», заявил президент РФ Владимир Путин.

В первую очередь он упомянул о ситуации в строительстве жилья, которое сейчас ведется в стране опережающими темпами.

По словам главы государства, Россия приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю.

«И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», — подчеркнул российский лидер, открывая заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин также отметил, что серьезные шаги сделаны и в образовании, пояснив, что речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений.

«За ближайшие пять лет — и мы договорились об этом на недавнем съезде партии „Единая Россия“ — нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах», — цитирует президента ТАСС.

Затронул глава государства и тему профессионального образования. Он обратил внимание, что по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тысяч колледжей и техникумов. «В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», — указал он.

Путин добавил, что важнейшей частью национальной повестки стали подготовка квалифицированных кадров и ускоренное научно-технологическое развитие. По его словам, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде.

В заключение президент призвал дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования.