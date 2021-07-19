Лукашенко объяснил, почему у Белоруссии нет сил на борьбу с нелегалами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал властям Литвы «начать с себя», решая проблему притока нелегальных мигрантов.

Он пояснил, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, и посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск.

Со своей стороны Лукашенко обещал помочь, но не безвозмездно.

В интервью телеканалу Sky News Arabia Лукашенко подчеркнул, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальная миграция, поставки оружия и наркотиков, требует значительных объемов финансирования. «Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так не набрасывайте нам на шею петлю», — сказал он.

Лукашенко отметил, что введя санкции, Запад пошел на удушение Белоруссии и ее народа. «Они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно», — заявил президент.

Напомним, Вильнюс обвинил Минск в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия» против соседних стран Евросоюза. Прямой рейс Iraqi Airways из Багдада в Минск летает дважды в неделю, а после прибытия в страну нелегалы оплачивают трансфер до границы, уверены в Литве.

В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил.

Чтобы оградить себя от хлынувшего потока мигрантов, Литва решила построить вдоль границы с Белоруссией забор из колючей проволоки и потратить на это около 41 млн евро.

Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о проведении срочной операции на границе Литвы и Белоруссии в связи с десятикратно увеличившимся потоком мигрантов. Для усиления литовских пограничников Брюссель направит специалистов и технику.

