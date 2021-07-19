«Единая Россия» озвучила меры по снижению цен на продукты питания

В «Единой России» разработали ряд мер для снижения цен на продукты питания первой необходимости. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев на совещании с кабинетом министров и главами регионов.

В частности, единороссы предлагают правительству «рекомендовать торговым сетям подписать соглашения с отраслевыми союзами сельхозпроизводителей о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары». Прежде всего — на овощную продукцию, отметил Гордеев.

Также необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года, — заявилпарламентарий.

Кроме того, «Единая Россия» намерена добиваться снижения цен на химические удобрения для производителей сельской продукции.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, цены на такие овощи, как свекла, капуста, лук, морковь и картофель, должны уменьшиться в течение ближайших двух недель.