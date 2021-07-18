СК проверяет видео с полицейским, схватившим за волосы женщину в Москве
- 18 июля 2021, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудник СК РФ
В Сети опубликовано видео, на котором сотрудник полиции применяет силу к гражданке на улице.
На кадрах видно, как двое полицейских о чем-то разговаривают с дамой, после чего она толкает одного из них.
К ним подходит третий страж порядка и довольно грубо хватает женщину за волосы.
Далее он силой сажает ее в служебный автомобиль.
В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по данному факту.
«В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», — сообщается на сайте столичного главка СК РФ.
Следователям предстоит проверить действия как полицейских, так и женщины. По результатам проверки будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Валентины Муженской, якобы укусившей одного из сотрудников полиции, которые выволокли ее из МФЦ из-за отсутствия маски. Ведомство сочло, что данных о совершении Муженской преступления — применения насилия в отношении представителя власти — нет.
Это уже не первый подобный случай. Ранее в Сургуте полицейский применил силу во время задержания помощницы депутата за отсутствие маски. Мужчина заломил ей руку и повалил на пол.
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