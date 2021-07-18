найти ×
   
  • USD
    74.17
  • EUR
    87.57
СохранитьСохранено0
×

207503

СК проверяет видео с полицейским, схватившим за волосы женщину в Москве

Георгий Самсонов
Сотрудник СК РФ

Сотрудник СК РФ

© фото из открытых источников

В Сети опубликовано видео, на котором сотрудник полиции применяет силу к гражданке на улице.

На кадрах видно, как двое полицейских о чем-то разговаривают с дамой, после чего она толкает одного из них.

К ним подходит третий страж порядка и довольно грубо хватает женщину за волосы.

Далее он силой сажает ее в служебный автомобиль.

В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по данному факту.

«В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», — сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

Следователям предстоит проверить действия как полицейских, так и женщины. По результатам проверки будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Валентины Муженской, якобы укусившей одного из сотрудников полиции, которые выволокли ее из МФЦ из-за отсутствия маски. Ведомство сочло, что данных о совершении Муженской преступления — применения насилия в отношении представителя власти — нет.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в Сургуте полицейский применил силу во время задержания помощницы депутата за отсутствие маски. Мужчина заломил ей руку и повалил на пол.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Правила «кибергигиены»: как сберечь деньги при покупках в Сети
4013489читать позжечитаю позже
Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-206157читать позжечитаю позже

главное


Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

55032989читать позжечитаю позже

Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол30 марта

Победила в итоге дружба.

14016980читать позжечитаю позже