В институте Пастера назвали уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%.

Таковы предварительные данные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, заявил его директор Арег Тотолян.

По его словам, в целом по стране коллективный иммунитет к коронавирусу составляет около 60%, однако это не тот уровень, который позволяет с облегчением выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом, пояснил Тотолян.

«На самом деле надо дойти до 90%», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Сроки выработки коллективного иммунитета зависят от темпов вакцинации. © pixabay.com

В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал, что к сентябрю в России будет обеспечен коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.

В свою очередь глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, завершится в ноябре.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не назвала конкретного срока, но, тем не менее, она убеждена, что пандемия завершится, когда удастся достигнуть коллективного иммунитета.