В институте Пастера назвали уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ
- 18 июля 2021, 21:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вакцинация населения от COVID-19 в Гостином дворе
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%.
Таковы предварительные данные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, заявил его директор Арег Тотолян.
По его словам, в целом по стране коллективный иммунитет к коронавирусу составляет около 60%, однако это не тот уровень, который позволяет с облегчением выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом, пояснил Тотолян.
«На самом деле надо дойти до 90%», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».
В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал, что к сентябрю в России будет обеспечен коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.
В свою очередь глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, завершится в ноябре.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не назвала конкретного срока, но, тем не менее, она убеждена, что пандемия завершится, когда удастся достигнуть коллективного иммунитета.
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