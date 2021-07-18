найти ×
   
  • USD -0.05
    74.17
  • EUR -0.26
    87.57
СохранитьСохранено0
×

003816

В институте Пастера назвали уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ

Георгий Самсонов
Вакцинация населения от COVID-19 в Гостином дворе

Вакцинация населения от COVID-19 в Гостином дворе

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%.

Таковы предварительные данные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, заявил его директор Арег Тотолян.

По его словам, в целом по стране коллективный иммунитет к коронавирусу составляет около 60%, однако это не тот уровень, который позволяет с облегчением выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом, пояснил Тотолян.

«На самом деле надо дойти до 90%», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Сроки выработки коллективного иммунитета зависят от темпов вакцинации. © pixabay.com

Сроки выработки коллективного иммунитета зависят от темпов вакцинации. © pixabay.com

В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал, что к сентябрю в России будет обеспечен коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.

В свою очередь глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, завершится в ноябре.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не назвала конкретного срока, но, тем не менее, она убеждена, что пандемия завершится, когда удастся достигнуть коллективного иммунитета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости
55032989читать позжечитаю позже
Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол
14016980читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Космос
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну

Юсаку Маэдзава приглашает восемь попутчиков в месячный вояж на Starship.

0013028читать позжечитаю позже

Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО12 марта

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

3114054читать позжечитаю позже