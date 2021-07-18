Росстат выяснил, что большинство россиян не устраивает их зарплата
- 18 июля 2021, 20:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Зарплата
По результатам исследования, проведенного Росстатом, выяснилось, что примерно 44% россиян довольны размером своей зарплаты, 47,1% не вполне довольны, а 8,8% - совсем не удовлетворены.
В то же время подавляющее большинство россиян (82,8%) довольны режимом работы, а три четверти (74%) получают от труда моральное удовлетворение.
При этом среди тех, кто удовлетворен своей зарплатой, больше всего (66,7%) руководителей и представителей органов власти и организаций, а также специалистов высшего уровня квалификации (около 51,3%).
Меньше всего довольны размером зарплатой работники, связанные с оформлением документации и подготовкой информации (53,4%), работники ЖКХ (51,4%), неквалифицированные рабочие (52,8%), операторы, аппаратчики и машинисты (48,9%), а также труженики сельского хозяйства и промышленности (49,9%).
Среди мужчин оказалось больше довольных зарплатой (46,4%), чем среди женщин (41,3%). Среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет уровнем зарплаты довольны 45,4%, а среди лиц старше трудоспособного возраста — 45,9%.
Условия труда устраивают 75,9% россиян, выполняемые обязанности — 77,1%, а около 72,6% граждан считают свою работу надежной.
Как сообщается на сайте ведомства, исследование проводилось с 14 октября по 2 ноября 2020 года путем личного опроса.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал ввести в российских регионах минимальный социальный стандарт, который необходим для достойного уровня жизни. Он также заявил, что если зарплата жителя региона не соответствует местным стандартам, ему должны будут компенсировать разницу из бюджета.
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