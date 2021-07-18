Российские ученые рассказали о трудноизлечимом «длинном COVID-19»

Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш рассказал, что о наличии «длинного COVID-19» можно говорить, когда у человека растет уровень антител IgM (кратковременная защита), но не увеличивается показатель IgG (показатель долгосрочной защиты организма, иммунитета).

Это «страшная ситуация», при которой человеку стоит обратиться к врачу, заявил ученый.

В эфире «Радио России» он сообщил, что сталкивался со случаями, когда спустя 8−9 месяцев после перенесенного коронавируса у пациентов наблюдался рост уровня антител с кратковременной защитой без увеличения показателя долгосрочной защиты.

«Это тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется», — объяснил биотехнолог.

Он предупредил, что нужно принимать меры, даже если человек, у которого растет IgM, прекрасно себя чувствует, подтягивается на турнике 16 раз и пробегает марафон.

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В свою очередь иммунолог Владислав Жемчугов обратил внимание, что подобное происходит в том случае, когда иммунная система не убивает вирус до конца и не приводит к летальному исходу.

«Вирус не убивает человека, а иммунная система человека не убивает вирус», — пояснил он в беседе с РБК.

По его словам, вирус некоторое время находится в организме человека, пока не активируется и не начнет размножаться.

Ранее шведские ученые пришли к выводу, что после легкой формы коронавируса антитела могут сохраняться в организме около года.

Как писал ранее «Ридус», иммунитеты к COVID-19, сформированные после болезни и прививки, существенно отличаются друг от друга. Один из них реагирует быстрее, другой является более универсальным, объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.