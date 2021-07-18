Экс-глава Евросовета назвал сценарий возможного распада ЕС

Бывший глава Евросовета Дональд Туск предрек Европейскому союзу распад в том случае, если такие страны-члены ЕС, как Венгрия и Польша, будут наносить вред организации.

В интервью польскому телеканалу TVN24 он признал, что имеет место «последовательное ужесточение отношений между Польшей и Европейским Союзом и его институтами».

Так Туск прокомментировал спор между польскими властями и ЕС, возникший относительно работы дисциплинарной палаты Польши и соблюдения постановлений, вынесенных судом Евросоюза.

Политик считает, что это противостояние может привести к ослаблению Европейского союза, подрыву авторитета организации, и, в конце концов, к выходу Польши из ЕС. «Это не только в Польше, у нас есть Венгрия, недостатка в напряженности нет», — добавил Туск.

По его мнению, в случае появления и других стран, наносящих вред Евросоюзу, организация может развалиться. «Власть имущие в Польше и Венгрии сознательно или неосознанно работают рука об руку с Кремлем, который не скрывает, что ослабление Евросоюза является его стратегической целью», — подчеркнул экс-глава Евросовета.

Флаг Евросоюза © Pixabay.com

При этом он отметил, что распада не следует ожидать в самое ближайшее время. По его словам, подобный сценарий может развиваться годами. В этой связи он вспомнил разговор с бывшим британским премьером Дэвидом Кэмероном, который обещал ему, что Великобритания «точно не выйдет из ЕС», но через полгода случился Brexit.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев предсказал Украине скорый распад. Он заявил, что в настоящее время Украина переживает серьезный кризис, в результате чего к осени люди могут выйти на улицы.