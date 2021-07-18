Уникальную операцию провели кардиохирурги военного госпиталя в Красногорске

Полицейскому из Ростова-на-Дону была сделана уникальная операция на сердце.

Ее провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске.

Как сообщили в Минобороны РФ, пациенту удалили 8-сантиметровую опухоль, росшую из левого предсердия и опускавшуюся в левый желудочек через митральный клапан. Она появилась в течение нескольких месяцев и заполнила собой все левые отделы сердца. Опухоль соединяла в себе миксому и рабдомиому.

Хирурги применили специальный лазер и электричество для обработки всех сердечных камер, а также провели аортокоронарное шунтирование и восстановили ритм сердца.

Об уникальности операции говорит тот факт, что пациент остался жив, хотя он дважды перенес клиническую смерть, рассказал начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов. По его словам, опухоль настолько глубоко проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом.

«Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек», — объяснил он.

Есипов добавил, что динамика восстановления пациента хорошая, через неделю его будут готовить к выписке.

Ранее сообщалось, что офтальмохирурги Томской областной клинической больницы (ОКБ) извлекли из глаза пациента металлическую проволоку длиной около сантиметра и толщиной в три миллиметра. Этот посторонний предмет попал в глаз мужчине, когда он работал болгаркой, и находился там четыре месяца

Еще более уникальный случай произошел в 2019 году в Москве. 80-летняя пенсионерка обратилась в Институт оториноларингологии им. Свержевского с обнаруженным на КТ образованием в полости носа. Врачи провели операцию и удалили ринолит — камень, образовавшийся в результате отложения солей кальция вокруг инородного тела. Пациентка предположила, что это была вишневая косточка, попавшая ей в нос, когда ей было десять лет.

