В Москве уличили в мошенничестве «выездных ветврачей»

Вызов ветеринара с сайта «Ветгорсервис» вряд ли поможет домашнему питомцу, а вот его хозяевам придется расстаться с солидной суммой денег.

К такому выводу пришел главред Baza Никита Могутин, который лично столкнулся с деятельностью так называемых ветеринарных врачей.

В своем Telegram-канале он рассказал, как обратился на сайт «Ветгорсервис» за помощью для своей собаки.

По словам Могутина, ветеринар ехал на вызов довольно. С собой он привез «портативный рентген», который пришлось затаскивать в квартиру владельцам собаки. Поведя определенные манипуляции, ветврач объявил, что у корги сердечный приступ и оценил свои услуги в 34 тысячи рублей. Кроме того, для спасения собаки он порекомендовал обратиться к «знакомому» кардиологу. Тот в свою очередь стал давать еще более «эффективные» и дорогостоящие советы.

Когда же в другой ветклинике выяснилось, что с сердцем у корги все в порядке и обнаружена лишь обычная простуда, Могутин решил подать заявление о мошенничестве в районный отдел полиции.

Как отмечает «Подъём», в Сети оказалось множество негативных отзывов владельцев животных, которые столкнулись с работой «клиники». Они пишут, что врачи ставят несуществующие диагнозы, проводят непонятные процедуры и угрожают. Из-за несвоевременного оказания помощи несколько домашних питомцев умерло.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что сотрудники государственной ветеринарной клиники города Владивостока подверглись нападению разгневанного смертью своей больной кошки посетителя. Инцидент произошел 18 июля 2016 года, медики подали заявление в полицию, но не добились от правоохранительных органов никакой реакции и выложили запись с камер видеонаблюдения в интернет.