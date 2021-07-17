Фейки недели: в Казахстане антиваксеров приравняют к насильникам

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Принудительная вакцинация детей в Казахстане

В Казахстане распространяется очередной видеоролик о вакцинации, героиня которого утверждает, что вскоре казахов будут лишать родительских прав, если они откажутся прививать своих детей от коронавируса.

По словам женщины, власти Казахстана расценивают нежелание гражданина вакцинировать ребенка как насилие над несовершеннолетними. Также она заявила, что сейчас медиков якобы учат, как правильно подавать в полицию заявления в отношении родителей-антиваксеров.

В социальной сети Instagram женщина позиционирует себя как врач.



В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана назвали информацию о принудительной вакцинации несовершеннолетних фейком.



«Все медицинские манипуляции с детьми проводятся исключительно с согласия родителей», — сообщили в ведомстве.



Россияне атаковали мечеть в ЦАР

Опровергнуты слухи о причастности российских военных инструкторов к нападению на мечеть в городе Бамбари (ЦАР).



Ранее в атаке на мусульманскую святыню россиян обвинил глава Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) Манкер Ндиай. По его словам, военные специалисты творили в мечете «бесчинства». При этом, утверждает господин Ндиай, они действовали как «продолжение Министерства обороны РФ».

Однако, как выяснилось позже, инструкторы из России никакого отношения к нападению на мечеть не имеют. Ответственность лежит на вооруженной группировке «Коалиция патриотов за перемены». Об этом свидетельствуют как сотрудники администрации Бамбари, так и местные жители.



Я слышал, что Ндиай в докладе раскритиковал деятельность россиян и военнослужащих ЦАР и приписал им преступления боевиков „Коалиции патриотов за перемены“. Это абсолютно неправильно и оскорбительно по отношению к людям, которые защитили мирное население от кровожадных бандитов, — приводит ФАН слова мэра Бамбари Абеля Матчипаты.

Инцидент в мечете случился 15 февраля, когда повстанцы атаковали Бамбари. Как рассказали очевидцы, боевики, узнав о приближении правительственных войск, ворвались в святыню и взяли в заложники находившихся там мирных жителей. Когда повстанцы находились в мечете, они пытали и убивали местных людей.

Представители РФПИ уличили Reuters в распространении фейка

Агентство Reuters опубликовало статью о проблемах с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). В материале сообщается, что разработчики препарата не смогли предоставить документы, необходимые для одобрения вакцины, поэтому путь «Спутнику V» на рынок Евросоюза заказан.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали инфорацию Reuters «примером fake news и частью дезинформационной кампании против разработанной в РФ вакцины», передает РИА Новости.



«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины „Спутник V“ в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников», — сказали в РФПИ.

В фонде отметили, что Россия продолжает взаимодействие EMA для регистрации вакцины в ЕС. Недавно инспекторы Европейского агентства по лекарственным препаратам завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования «Спутника V», а также провели проверку производственных площадок. В РФПИ заверили, что никаких критических замечаний выявлено не было.