За «шведский стол» турецким отелям пригрозили штрафом или закрытием

Тем отелям в Турции, которые решили перейти на привычный «шведский стол», грозит либо штраф, либо закрытие.

Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что туристы из РФ заметили в отелях Антальи существенное отступление от правил, действующих в Турции в рамках борьбы с коронавирусом. Имеется в виду, что в некоторых гостиницах еду на тарелки накладывают не официанты в масках и перчатках, а сами туристы, как это было ранее на «шведских столах».

Чорабатыр заверил, что в сертификации безопасного туризма никаких изменений не произошло, но, если в ходе проверок в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу.

«А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Турция © Diego Cupolo / Zuma\TASS

Ранее Министерство культуры и туризма Турции объявило о программе по сертификации здорового туризма, которая состоит из четырех разделов: «Здоровье и безопасность пассажиров», «Здоровье и безопасность сотрудников», «Меры предосторожности на объектах» и «Меры предосторожности в сфере транспорта».

Напомним, с 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым Турция начнет без отдельного тестирования принимать российских туристов, которые были иммунизированы любой зарегистрированной в России вакциной. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

