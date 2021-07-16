найти ×
   
  • USD -0.05
    74.17
  • EUR -0.26
    87.57
СохранитьСохранено0
×

002253

Эвакуацию на вертолете потерявшегося в горах Сочи подростка сняли на видео

Георгий Самсонов
В горах Сочи были найдены двое 16-летних подростков

В горах Сочи были найдены двое 16-летних подростков

© кадр из видео

В горах Сочи были найдены двое 16-летних подростков, которые отправились в поход на гору Сахарная, после чего перестали выходить на связь.

В ночь на 13 июля к поиску молодых людей приступили спасательные группы, а следственное ведомство организовало проверку по факту исчезновения ребят. Полиции и спасателям помогали следователи-криминалисты.

В результате утром 16 июля был обнаружен один из юношей. Им оказался турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Он сообщил, что его друг, местный житель, получил травму и не может идти.

«По его словам, полтора дня назад, услышав звук летающего вертолета, ребята поняли, что их ищут. Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один. Турист самостоятельно вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Южно-регионального поискового спасательного отряда.

Подросток рассказал, что его друг ждет их у верховья реки Ушхо. В результате травмированный турист был транспортирован вертолетом МЧС.

Видео его эвакуации было опубликовано в Сети.

Ранее сообщалось, что подростки планировали провести в походе всего один день и поэтому не взяли с собой палатки и спальные мешки. Они также решили не брать фонари и прихватили с собой небольшой запас еды на день

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-206157читать позжечитаю позже
Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
11024888читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока

Ждут ли его великие открытия?

12021820читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

55032989читать позжечитаю позже