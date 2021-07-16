Роспотребнадзор призвал членов ИК и наблюдателей сделать прививку от COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о настоятельной рекомендации ведомства вакцинироваться как членам избирательных комиссий, так и наблюдателям.

В ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Попова отметила, что сделать прививку от COVID-19 рекомендуется тем, кто будет находиться в закрытом помещении целый день.

«Наша настоятельная рекомендация сегодня для всех, кто будет находиться на избирательных участках: и члены комиссий, и наблюдатели должны быть 100% вакцинированы», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Попова также поручила главе ЦИК организовать процесс вакцинации, чтобы до Единого дня голосования все успели сделать обе прививки.

По ее словам, необходимо защитить и тех, кто будет находиться на избирательных участках, и россиян, которые придут голосовать.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова, заявила, что 74% сотрудников аппарата либо вакцинированы, либо уже переболели коронавирусом.

Комментируя итоги заседания ЦИК, председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов отметил, что рекомендация, касающаяся вакцинации, продиктована необходимостью обеспечить здоровье граждан. «Фактически один заболевший член комиссии может полностью блокировать ее работу, если не принять превентивных мер. Поэтому мы поддерживаем эти решения ЦИК и просим наших наблюдателей обращать внимание и на этот вопрос», — сказал он.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик обратила внимание, что третья волна коронавирусной инфекции, о которой предупреждает ВОЗ, действительно накладывает большую ответственность на организацию выборного процесса в России. «Выборы в Государственную Думу всегда в центре внимания и международных наблюдателей, которые активно работают в регионах РФ, поэтому предложение Э. А. Памфиловой о распространении рекомендаций и на них своевременны и оправданы, так как население волнует, не привезут ли иностранные граждане новые штампы инфекции», — подчеркнула Рондик.