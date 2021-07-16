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Вирусологи объяснили, с чем связано отсутствие антител после вакцинации

Георгий Самсонов
Вакцинация

Вакцинация

© pixabay.com

Российские вирусологи перечислили причины, по которым антитела могут не выработаться после прививки «Спутник V».

По мнению ученых, такое может произойти из-за того, что человек незадолго до вакцинации перенес заражение аденовирусами, на основе которых создан препарат.

Еще одной причиной отсутствия антител может стать неправильная транспортировка или хранение вакцины.

По словам завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, у недавно перенесшего аденовирусные инфекции организм просто блокирует попадающую туда вакцину, и не дает вакцинным препаратам ничего производить.

«Это говорит о том, что иммунитета у человека после вакцинации может и не быть», — пояснил вирусолог в беседе с URA.RU.

Он добавил, что несоблюдение правил транспортировки и хранения препарата может быть другой причиной отсутствия антител после вакцинации. Дело в том, что вакцина должна доставляться и храниться в очень строгом температурном режиме. При нарушении этих норм человеку могут ввести неактивный препарат. «Случаи полного отсутствия антител после вакцинации „Спутником“ — двухкомпонентной вакциной — должны тщательно расследоваться», — считает Нетесов.

Коронавирус © pixabay.com

Коронавирус © pixabay.com

В свою очередь завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков напомнил в интервью изданию, что антитела вырабатываются только после второй прививки, примерно через 20 дней. Он также отметил, что повышение уровня антител тоже очень индивидуально.

Ранее шведские ученые пришли к выводу, что после легкой формы коронавируса антитела могут сохраняться в организме около года.

Как писал ранее «Ридус», иммунитеты к COVID-19, сформированные после болезни и прививки, существенно отличаются друг от друга. Один из них реагирует быстрее, другой является более универсальным, объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

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