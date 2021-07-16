найти ×
   
  • USD -0.05
    74.17
  • EUR -0.26
    87.57
СохранитьСохранено0
×

-105857

«Единая Россия» подготовит меры по сдерживанию цен на продукты питания

Эдуард Футурье

© er.ru

19 июля партия «Единая Россия» проведет совещание с руководством правительства и главами регионов. Участники встречи озвучат свои предложения по снижению стоимости продуктов питания первой необходимости.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в совещании также примут участие представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией, — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что до конца недели «Единая Россия» проанализирует ситуацию с ценами на продукты питания в каждом регионе страны.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — обратился Турчак к однопартийцам.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
«Зависающий тормоз»: как безопасно очистить память смартфона
-3018839читать позжечитаю позже
Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter
-105821читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Космос
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну

Юсаку Маэдзава приглашает восемь попутчиков в месячный вояж на Starship.

0013028читать позжечитаю позже

Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе02 марта

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

2011180читать позжечитаю позже