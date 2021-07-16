«Единая Россия» подготовит меры по сдерживанию цен на продукты питания

19 июля партия «Единая Россия» проведет совещание с руководством правительства и главами регионов. Участники встречи озвучат свои предложения по снижению стоимости продуктов питания первой необходимости.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в совещании также примут участие представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией, — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что до конца недели «Единая Россия» проанализирует ситуацию с ценами на продукты питания в каждом регионе страны.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — обратился Турчак к однопартийцам.