Число жертв наводнения в Германии достигло 58
- 15 июля 2021, 22:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате наводнения в Германии погибли уже 58 человек.
При этом десятки числятся пропавшими без вести.
Кроме того, десятками исчисляется и количество пострадавших.
Как сообщает газета Bild со ссылкой на данные полиции, тела девяти погибших обнаружили на федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где, по словам главы МВД региона Рогера Левенца, эвакуировали несколько тысяч жителей.
Он также отметил, что стихия «застала людей буквально врасплох», и назвал в числе наиболее пострадавших регионов федеральную землю Северный Рейн — Вестфалия.
В коммуне Шульд из-за наводнения обрушились шесть жилых домов. Сложная ситуация складывается также в населенных пунктах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших, заявив, что «потрясена катастрофой».
В свою очередь президент РФ Владимир Путин направил Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, который обрушился на ФРГ.
Как отмечает газета «Известия», сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника, 11 июля, из-за циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению, а основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам ФРГ, где реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы.
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