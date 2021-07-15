Число жертв наводнения в Германии достигло 58

В результате наводнения в Германии погибли уже 58 человек.

При этом десятки числятся пропавшими без вести.

Кроме того, десятками исчисляется и количество пострадавших.

Как сообщает газета Bild со ссылкой на данные полиции, тела девяти погибших обнаружили на федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где, по словам главы МВД региона Рогера Левенца, эвакуировали несколько тысяч жителей.

Он также отметил, что стихия «застала людей буквально врасплох», и назвал в числе наиболее пострадавших регионов федеральную землю Северный Рейн — Вестфалия.

В коммуне Шульд из-за наводнения обрушились шесть жилых домов. Сложная ситуация складывается также в населенных пунктах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна.

Последствия наводнения в Германии © EPA/TASS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших, заявив, что «потрясена катастрофой».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин направил Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, который обрушился на ФРГ.

Как отмечает газета «Известия», сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника, 11 июля, из-за циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению, а основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам ФРГ, где реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы.