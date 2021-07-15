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Назван срок сохранения антител после легкой формы COVID-19

Георгий Самсонов
Коронавирус

Коронавирус

© pixabay.com

После легкой формы коронавируса антитела могут сохраняться в организме около года.

Такой вывод сделали шведские ученые.

В 2020 году они приступили к исследованию, взяв кровь у двух тысяч сотрудников больницы Danderyds sjukhus и в результате выяснили, что у 19% из них были антитела к COVID-19. Анализ крови был также взят у 100 пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», — говорится в исследовании.

Проанализировав полученные данные, ученые также пришли к выводу, что антитела способны бороться с новыми штаммами коронавируса, которые сейчас распространяются в Европе.

Исследования. © pixabay.com

Исследования. © pixabay.com

Между тем специалисты указывают на необходимость вакцинации, поскольку они убедились в том, что после прививки уровень антител у переболевших значительно повышается.

Как писал ранее «Ридус», иммунитеты к COVID-19, сформированные после болезни и прививки, существенно отличаются друг от друга. Один из них реагирует быстрее, другой является более универсальным, объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

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