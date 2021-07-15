Назван срок сохранения антител после легкой формы COVID-19
- 15 июля 2021, 20:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Коронавирус
После легкой формы коронавируса антитела могут сохраняться в организме около года.
Такой вывод сделали шведские ученые.
В 2020 году они приступили к исследованию, взяв кровь у двух тысяч сотрудников больницы Danderyds sjukhus и в результате выяснили, что у 19% из них были антитела к COVID-19. Анализ крови был также взят у 100 пациентов, госпитализированных с коронавирусом.
«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», — говорится в исследовании.
Проанализировав полученные данные, ученые также пришли к выводу, что антитела способны бороться с новыми штаммами коронавируса, которые сейчас распространяются в Европе.
Между тем специалисты указывают на необходимость вакцинации, поскольку они убедились в том, что после прививки уровень антител у переболевших значительно повышается.
Как писал ранее «Ридус», иммунитеты к COVID-19, сформированные после болезни и прививки, существенно отличаются друг от друга. Один из них реагирует быстрее, другой является более универсальным, объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.
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