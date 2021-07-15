Задержан россиянин, планировавший устроить теракт в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который планировалось совершить в июле в людном месте.

Задержан россиянин, собиравшийся подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — приводит «РЕН ТВ» сообщение ЦОС ФСБ РФ.

В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты СВУ, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению. Также была найдена переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

В интересах следствия личность террориста не разглашается.

Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Их подготовкой атак занимались боевики запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Шестеро участников преступной группировки были ликвидированы, а двое задержаны.