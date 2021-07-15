Задержан россиянин, планировавший устроить теракт в Москве
- 15 июля 2021, 18:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который планировалось совершить в июле в людном месте.
Задержан россиянин, собиравшийся подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей.
«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — приводит «РЕН ТВ» сообщение ЦОС ФСБ РФ.
В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты СВУ, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению. Также была найдена переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
В интересах следствия личность террориста не разглашается.
Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Их подготовкой атак занимались боевики запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Шестеро участников преступной группировки были ликвидированы, а двое задержаны.
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