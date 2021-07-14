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Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в программе ЕР

Эдуард Футурье
Артем Туров.

Артем Туров.

© er.ru

Предложения граждан РФ, которые проживают в Луганской и Донецкой народных республиках, обязательно должны найти отражение в народной программе «Единой России». Об этом заявил член комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах, — сказал Туров.

Жители Донбасса смогут передать свои предложения через депутатов парламентов ЛНР и ДНР или с помощью специального сайта ЕР.

Напомним, «Единая Россия» продолжает собирать общественные инициативы для народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

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