найти ×
   
  • USD
    74.06
  • EUR
    87.78
СохранитьСохранено0
×

-101586

В Сети выявлено более 300 фейков о выборах в Госдуму

Эдуард Футурье
Екатерина Мизулина.

Екатерина Мизулина.

© «Лига безопасного интернета»

«Лига безопасного интернета» выявила более 300 случаев распространения фейков о грядущих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом заявила директор «Лиги» член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«С 8 июля таких публикаций зафиксировано уже 312, их число будет расти», — сказала она.

Среди фейков — ложные сообщения об обязательном медосмотре на избирательных участках, о переносе даты голосования и о планах по введению локдауна после выборов. По словам Мизулиной, часть недостоверной информации распространяется с территории иностранных государств. Сведения о фейках уже переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, передает ТАСС.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей
-3013638читать позжечитаю позже
Здоровье
Иммунолог: COVID-19 может «ударить» по слуху и зрению
0013708читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку

Малыш оказался не против этого.

35016783читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

55032989читать позжечитаю позже