В Сети выявлено более 300 фейков о выборах в Госдуму

«Лига безопасного интернета» выявила более 300 случаев распространения фейков о грядущих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом заявила директор «Лиги» член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«С 8 июля таких публикаций зафиксировано уже 312, их число будет расти», — сказала она.

Среди фейков — ложные сообщения об обязательном медосмотре на избирательных участках, о переносе даты голосования и о планах по введению локдауна после выборов. По словам Мизулиной, часть недостоверной информации распространяется с территории иностранных государств. Сведения о фейках уже переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, передает ТАСС.