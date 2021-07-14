В августе начнутся поставки новых карет скорой помощи в регионы РФ

В августе начнутся поставки регионам новых машин скорой помощи и школьных автобусов. Программу обновления автопарка медицинских и образовательных учреждений инициировала партия «Единая Россия».

Закупка техники будет осуществляться у российских автопроизводителей — ГАЗ, ПАЗ и УАЗ. Ранее правительство выделило более 16 миллиардов рублей на 1600 карет скорой помощи и 4100 школьных автобусов.



Планируется, что регионы получат пять тысяч новых карет скорой помощи и 16 тысяч школьных автобусов.