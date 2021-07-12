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Блинкен назвал ошибкой заявление Кубы о причастности США к протестам

Георгий Самсонов
Массовые протесты на Кубе.

Массовые протесты на Кубе.

© AP/TASS

Вашингтон выступил с опровержением заявления кубинских властей о том, что за протестами на Кубе стоят Соединенные Штаты.

Это «серьезная ошибка», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, такая интерпретация событий, происходящих в десятках городов острова, свидетельствует о том, что кубинские власти просто не слышат голоса своего народа.

Блинкен добавил, что жители Кубы «устали» от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на пандемию коронавируса.

«(Именно) это мы слышим и видим на Кубе и это отражение мнения кубинцев, а не (результат действий) США или кого-то еще», — цитирует госсекретаря «РИА Новости».

Как писал ранее «Ридус», впервые за многие годы тысячи кубинцев вышли на улицы Гаваныи других крупных городов с политическими требованиями. Протестующие требуют проведения свободных выборов и безотлагательного решения социально-экономических проблем. Знаменитый лозунг Кубинской революции «Patria o muerte» (в переводе с испанского — «Родина или смерть») оппозиционеры заменили лозунгом «Patria y Vida» — «Родина и жизнь».

В ходе беспорядков, которые протестующие устроили в городе Матансас на северном побережье острова, был разграблен валютный магазин Panorama и перевернуты несколько автомобилей. Также произошли стычки с полицией.

На фоне протестов в стране было введено чрезвычайное положение.

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