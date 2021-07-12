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Редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

Георгий Самсонов
Голубой алмаз

Голубой алмаз

Южноафриканская горнодобывающая компания Petra Diamonds продала более чем за 40 млн долларов редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата.

Этот камень стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных за всю современную историю мирового рынка. За каждый его карат было заплачено чуть более 1 млн долларов.

Купило алмаз совместное предприятие, созданное компаниями De Beers и Diacore, последняя из которых принадлежит семье предпринимателей Штейнмец.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на руководство компании, голубой алмаз добыли в апреле на подземной шахте «Куллинан», расположенной на северо-востоке ЮАР в 40 км к востоку от Претории. Именно там в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 грамма), известный как «Куллинан», или «Звезда Африки».

Голубой алмаз © Twitter.com

Голубой алмаз © Twitter.com

Правительство Трансвааля преподнесло его в дар британскому монарху Эдуарду VII. Тот заказал у голландских ювелиров его огранку, в результате чего камень был разделен на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии «Куллинан-1» весом 530 карат вставлен в британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре.

Алмазы ювелирного качества голубого цвета считаются довольно редкими. На них приходится 0,1% в общемировой добыче природных алмазов.

Как писал ранее «Ридус», в апреле 2019 года в России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.

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