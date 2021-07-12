Редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

Южноафриканская горнодобывающая компания Petra Diamonds продала более чем за 40 млн долларов редчайший алмаз голубого цвета весом 39,3 карата.

Этот камень стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных за всю современную историю мирового рынка. За каждый его карат было заплачено чуть более 1 млн долларов.

Купило алмаз совместное предприятие, созданное компаниями De Beers и Diacore, последняя из которых принадлежит семье предпринимателей Штейнмец.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на руководство компании, голубой алмаз добыли в апреле на подземной шахте «Куллинан», расположенной на северо-востоке ЮАР в 40 км к востоку от Претории. Именно там в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат (621,35 грамма), известный как «Куллинан», или «Звезда Африки».

Голубой алмаз © Twitter.com

Правительство Трансвааля преподнесло его в дар британскому монарху Эдуарду VII. Тот заказал у голландских ювелиров его огранку, в результате чего камень был разделен на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии «Куллинан-1» весом 530 карат вставлен в британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре.

Алмазы ювелирного качества голубого цвета считаются довольно редкими. На них приходится 0,1% в общемировой добыче природных алмазов.

Как писал ранее «Ридус», в апреле 2019 года в России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.