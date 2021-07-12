Частный детсад в Москве опечатали в связи с нарушением антиковидных мер

На западе столицы опечатали частный детский сад.

Такое решение Роспотребнадзора вызвано невыполнением противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса.

Сотрудники ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания пневмонией у воспитанников частного детского сада «Горница-Узорница», в ходе которого выяснилось, что в данном учреждении допущен ряд серьезных нарушений.

Оказалось, что в детсаду отсутствует надлежащее медицинское наблюдение за детьми, которые контактировали с больными внебольничной пневмонией.

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Проверка также показала, что в помещениях не обеззараживают воздух во время дневного сна детей. Кроме того, в игровой комнате нет вентиляции, а в раздевалках и туалетах — окон.

«Помещения детского сада опечатаны, материалы дела переданы в Кунцевский районный суд Москвы, — сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. — Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы деятельность частного детского сада «Горница-Узорница» приостановлена сроком на 30 суток.

Как писал ранее «Ридус», в России появился новый вид мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Роспотребнадзора и штрафуют людей, нарушающих масочный режим.