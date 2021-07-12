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Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается на протяжении месяца

Георгий Самсонов
Коронавирус

Коронавирус

© pixabay.com

Эпидемическая обстановка в мире ухудшается, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается уже месяц.

«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он отметил, что этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. «После 10 недель снижения смертность также выросла», — добавил гендиректор организации.

Гебрейесус обратил внимание, что в мире начинает доминировать дельта-вариант коронавируса, отличающийся высокой заразностью. По его словам, «дельта» уже присутствует более чем в 104 странах.

Тедрос Аданом Гебрейесус © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ТАСС

Тедрос Аданом Гебрейесус © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ТАСС

Глава ВОЗ также предложил предоставить приоритет в вакцинации тем, кто еще не сделал прививку, и заявил о необходимости направить вакцину в страны с низкими и средними доходами.

Ранее Гебрейесус заявил, что новые штаммы коронавируса, обладающие высокой заразностью, побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове признала, что вакцины оказались очень эффективными, в том числе и против варианта «дельта», и отметила, что вакцинированные болеют в мягкой форме, часто — вообще без симптомов.

По данным Worldometer, число случаев COVID-19 составляет в мире 187 874 840, а количество летальных исходов превышает четыре миллиона.

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