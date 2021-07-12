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В ГИБДД предупредили водителей о грозящем им наказании за взятку инспектору

Георгий Самсонов
Сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД

© Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Госавтоинспекция Новгородской области напомнила водителям о санкциях, которые им грозят за дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Статья 291 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 млн рублей либо лишения свободы на срок до 15 лет.

В свою очередь должностным лицам, получающим взятку в виде денег, ценных бумаг либо оказания незаконных услуг грозит штраф в размере до 5 млн рублей либо лишение свободы до 15 лет.

Как сообщается на сайте ведомства, в этом году в Новгородской области уже было выявлено 8 фактов коррупционных проявлений со стороны участников дорожного движения, которые пытались предложить сотрудникам ДПС взятки в виде денежных средств. В их отношении составлены уведомления о склонении к коррупционным правонарушениям.

Автоинспектор. © ГИБДД

Автоинспектор. © ГИБДД

Недавно Госавтоинспекция напомнила автомобилистам, что передавать управление машиной несовершеннолетним детям категорически запрещено, пишет газета «Известия». Лицам, управляющим автомобилем, не имея на это законного права грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что столичная ГИБДД закупила для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах «стандартные» автомобили, без ведомственной окраски.

В свою очередь в региональных подразделениях ГИБДД заявили, что планируют чаще проводить скрытое патрулирование дорог.

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