Сразу два штамма SARS-CoV-2 обнаружили у семи рабочих в Таиланде

У семи рабочих одного из строительных лагерей в столице Таиланда Бангкоке был обнаружен смешанный вариант коронавируса, состоящий из штаммов «альфа» и «дельта».

Такой результат показали ПЦР-тесты.

«Во время массового тестирования в одном из лагерей строителей в Бангкоке выявлены случаи смешанной инфекции», — сообщил глава департамента научно-медицинских исследований Минздрава страны Супхакит Сирил.

Он объяснил, что в этих лагерях рабочие проживают в условиях скученности, из-за чего и могут возникать смешанные варианты инфекции.

«Такие случаи есть и в других странах, — цитирует Сирила ТАСС. — У наших пациентов пока нет симптомов, так что, вероятно, смешанная инфекция не означает, что болезнь должна проходить тяжелее».

Отмечается, что с 28 июня лагеря, где были выявлены вспышки коронавируса среди строителей, закрыты на карантин на 30 дней. Однако это ограничение пока никак не замедлило рост числа заразившихся в Таиланде, поскольку объявление властей прозвучало за несколько дней до вступления в силу и многие рабочие успели разъехаться по всей стране.

С 12 по 25 июля в Бангкоке и девяти других провинциях Таиланда вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 04:00 по местному времени (с 17:00 до 00:00 по Москве).

Как писал ранее «Ридус», наличие у человека одновременно двух инфекций — коронавируса и гриппа — может привести к утяжелению последнего и даже к летальному исходу. Об этом рассказал директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.