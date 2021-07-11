Объявлены предварительные результаты парламентских выборов в Молдавии

По предварительным данным, на досрочных парламентских выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия «Действие и солидарность», набравшая 41% голосов.

Как сообщает ЦИК, эти результаты получены после обработки 32% протоколов с избирательных участков.

За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 34% избирателей, а за партию «Шор» — 9,3%.

На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися, отмечает «РИА Новости».

В выборах приняли участие 22 партии и блока, а также один независимый кандидат. Однако основная борьба развернулась между партией «Действие и солидарность», которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком «Коммунисты и социалисты» во главе с двумя экс-президентами страны — лидером коммунистов Владимиром Ворониным и лидером социалистов Игорем Додоном.

По словам главы ЦИК Дорина Чимила, голосование прошло «в нормальном режиме, без серьезных нарушений».

Досрочные парламентские выборы в Молдавии © Гавриил Григоров/ТАСС

Для прохождения в высший законодательный орган партиям необходимо преодолеть барьер в 5% голосов, избирательным блокам — в 7%, а независимым кандидатам — в 2%.

Ранее СМИ сообщили о том, что посол США в Молдавии Дерек Хоган стремился оказать давление на различные государственные институты страны, чтобы прозападная партия «Действие и солидарность» смогла получить парламентское большинство на выборах. Например, Хоган посетил 11 мая Службу информации и безопасности (СИБ), после чего сотрудники этого ведомства установили наружное наблюдение за бывшими президентами Молдавии Игорем Додоном и Владимиром Ворониным.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии были инициированы действующим президентом страны Майей Санду, которая одержала победу в избирательной гонке за пост главы государства благодаря большому количеству голосовавших молдаван, проживающих за территорией республики.