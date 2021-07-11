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Перед финалом Евро-2020 более ста фанатов без билетов прорвались на стадион

Георгий Самсонов
Болельщики сборной Англии у стадиона "Уэмбли".

Болельщики сборной Англии у стадиона "Уэмбли".

© PA/TASS

Более ста болельщиков без билетов предприняли дерзкую попытку прорваться на стадион «Уэмбли» незадолго до начала финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как фанаты действуют напролом, прорываясь через заслоны из сотрудников стадиона и стражей порядка.

Болельщикам даже удалось снести ряд заграждений и отбиться о пытавшихся их задержать сотрудников служб безопасности.

Как сообщает в Twitter корреспондент New York Times Тарик Панджа, для разрешения ситуации была привлечена конная полиция, а меры безопасности были усилены.

Ранее профессор Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона заявил, что причиной значительного роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании может стать успешное выступление сборной Англии по футболу на чемпионате Европы. По его мнению, поведение болельщиков английской сборной может привести к тому, что в ближайшие недели больше миллиона человек будут заражены коронавирусом.

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