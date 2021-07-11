Перед финалом Евро-2020 более ста фанатов без билетов прорвались на стадион

Более ста болельщиков без билетов предприняли дерзкую попытку прорваться на стадион «Уэмбли» незадолго до начала финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как фанаты действуют напролом, прорываясь через заслоны из сотрудников стадиона и стражей порядка.

Болельщикам даже удалось снести ряд заграждений и отбиться о пытавшихся их задержать сотрудников служб безопасности.

Как сообщает в Twitter корреспондент New York Times Тарик Панджа, для разрешения ситуации была привлечена конная полиция, а меры безопасности были усилены.

Ранее профессор Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона заявил, что причиной значительного роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании может стать успешное выступление сборной Англии по футболу на чемпионате Европы. По его мнению, поведение болельщиков английской сборной может привести к тому, что в ближайшие недели больше миллиона человек будут заражены коронавирусом.