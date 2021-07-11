Неизвестные бросили коктейли Молотова в дом белорусского депутата

Зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич сообщил, что ночью его дом забросали коктейлями Молотова.

По его словам, никто не пострадал лишь по счастливой случайности.

«Ночью в мой дом кинули три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две — на стоянку у дома. Одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась», — рассказал депутат в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что ему и членам его семьи повезло, поскольку в этот момент их не было дома. При этом на стоянке были припаркованы машины, из-за чего нападавшие могли сделать вывод, что депутат и его семья находятся в доме.

Собеседник агентства добавил, что свидетелем произошедшего стал сосед, который выбежал на улицу, услышав хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью. По словам Гайдукевича, очевидец «зафиксировал машину и нападавшего».

В настоящее время оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства инцидента.

Парламентарий выразил свое убеждение в том, что случившееся связано с его оценкой текущей ситуации в стране. «Это за мои высказывания, за мою позицию. Вот такую „демократию“ они (протестующая оппозиция — ред.) нам готовят», — резюмировал депутат, отметив, что с августа прошлого года в его адрес поступали угрозы.

В марте нынешнего года Гайдукевич не исключил, что в обозримом будущем Белоруссию ожидает серия терактов. Политик призвал укреплять спецслужбы республики, чтобы они имели возможность «работать на упреждение».