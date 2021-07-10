Мошенники второй раз попытались обмануть 96-летнего ветерана Пронина

Телефонные мошенники предприняли еще одну попытку обмануть 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который во время парада 9 мая сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как рассказал правоохранителям сам Пронин, 7 июля в 12:00 ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Пенсионного фонда и судебными приставами. Они сообщили пенсионеру об имеющейся у него задолженности в размере 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки, в которой якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике.

Владимир Путин помогает накинуть куртку ветерану Василию Пронину © YouTube

«Злоумышленники требовали, чтобы Василий Гаврилович оформил почтовый перевод на указанную сумму и направил его по определенному адресу», — сообщается на сайте Прокуратуры Москвы, которое взяла расследование данного дела под свой контроль.

Пронин понял, что его пытаются обмануть, так как никогда не обращался в указанное мошенниками медучреждение. Поэтому он прервал общение и обратился в полицию.

Как сообщал «Ридус», ранее телефонным мошенникам удалось убедить ветерана снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу.

По данным «РЕН ТВ», 4 июня были задержаны двое подозреваемых в совершенном преступлении. Им предъявили обвинение.

